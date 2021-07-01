سيد عبد الحفيظ يكشف عن خليفته في منصب مدير الكرة بالأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن خليفته في منصبه بالقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، والذي يمكن أن يحقق نفس النجاح ويقود الفريق ويسير على نفس النهج.

حيث قال مدير الكرة في تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو، «دي سُنة الحياة وإحنا صغيرين، في أكثر من لاعب اعتمد عليهم في الفريق مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف».

وتابع: «كان هناك حاجات اتربينا عليها وإحنا صغيرين، أيمن عبد العزيز مثلا كان لاعب رهيب في الكرة في بداياتنا، وأيمن لعب معي 5 سنوات، وكان شخصية وكان متميز جدا، وكادر إداري قوي، ولكن اعتقد أنه يحب العمل الفني». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأوضح أنه يعتمد على الرباعي محمد الشناوي وليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف، ومحمد الشناوي تحديدًا عليه مسؤوليات كبيرة داخل الفريق ومع زملائه وتوجيههم، مؤكدًا أنه يتحدث مع الرباعي الكبير الشناوي ووليد وسعد وأيمن، خاصة أمام اللاعبين صغار السن في الفريق قائلا: «بعض المرات أتحدث مع الرباعي الكبير أقولهم فلان دا خلوا بالكم منه، خدوه كلموه اعزموه أخرجوا برة».

وأوضح، محمد الشناوي حاجة كويسة جدًا كمدير كرة للأهلي في المستقبل، خاصة في الاجتماعات أو التوجيهات ولديه مسؤوليات كبيرة، وأيضا وليد سليمان، وسعد سمير الذي يمتلك مميزات كثيرة بعيدًا عن إنه فكاهي.



وتابع: «سعد سمير يمتلك مميزات كثيرة بعيدًا عن الفكاهة، فعلى سبيل المثال، بركات كان فكاهي، ولكنه أصبح مدير كرة للمنتخب الوطني، ويؤدي دوره جيدًا، وأي شخص لابد أن يفصل، ولكل حاجة وقتها، فالعمل عمل والضحك ضحك».

وأختتم أن أيمن أشرف أيضا يمكن أن يكون مدير كرة في المستقبل، فهو لاعب جيد.

وكشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قائمة الأهلي أمام بيراميدز في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد «الأهلي WE السلام» في إطار مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل لاعبو الأهلي المنضمون في قائمة الأهلي أمام بيراميدز معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق بالقاهرة بعد انتهاء المران الجماعي استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب مساء اليوم بين الأهلي وبيراميدز.



ويعقد «موسيماني» محاضرة مع لاعبي قائمة الأهلي أمام بيراميدز، في فندق إقامة الفريق الذي يتواجد بالقرب من استاد الأهلي.

ونشر موقع «الوطن سبورت» قائمة الأهلي أمام بيراميدز حسبما أعلنها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعدادًا للقاء المرتقب، والذي يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نقاطه الثلاث.

قائمة الأهلي أمام بيراميدز.. موسيماني يختار 21 لاعبًا

واختار موسيماني لاعبًا في قائمة الأهلي أمام بيراميدز وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن

قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام بيراميدز

وليد سليمان، محمود متولي محمد هاني للإصابة، كريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية، وأيمن أشرف للإيقاف، بينما تم استبعاد ناصر ماهر، أحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا لأسباب فنية.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الخميس على أن تذاع المباراة عبر قنوات «أون تايم سبورت 1».