«موعد المباراة.. القنوات الناقلة.. الغيابات».. 21 لاعبا في قائمة الأهلي أمام بيراميدز.. وعودة مروان محسن واستبعاد«بيكهام وبواليا» لأسباب فنية



الشارقة - اميمة ياسر - كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قائمة الأهلي أمام بيراميدز في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد «الأهلي WE السلام» في إطار مباريات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل لاعبو الأهلي المنضمون في قائمة الأهلي أمام بيراميدز معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق بالقاهرة بعد انتهاء المران الجماعي استعدادًا لخوض اللقاء المرتقب مساء اليوم بين الأهلي وبيراميدز.



ويعقد «موسيماني» محاضرة مع لاعبي قائمة الأهلي أمام بيراميدز، في فندق إقامة الفريق الذي يتواجد بالقرب من استاد الأهلي.

ونشر موقع «الوطن سبورت» قائمة الأهلي أمام بيراميدز حسبما أعلنها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استعدادًا للقاء المرتقب، والذي يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نقاطه الثلاث.

قائمة الأهلي أمام بيراميدز.. موسيماني يختار 21 لاعبًا

واختار موسيماني لاعبًا في قائمة الأهلي أمام بيراميدز وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن

قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام بيراميدز

وليد سليمان، محمود متولي محمد هاني للإصابة، كريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية، وأيمن أشرف للإيقاف، بينما تم استبعاد ناصر ماهر، أحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا لأسباب فنية.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الخميس على أن تذاع المباراة عبر قنوات «أون تايم سبورت 1».