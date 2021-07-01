جائزة النمسا الكبرى: هاميلتون أمام مهمة شاقة لإحياء آماله بالدفاع عن لقبه

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سبيلبرغ (النمسا): يواجه البريطاني لويس هاميلتون معركة شاقة للمحافظة على آماله في الدفاع عن لقبه بطلا لبطولة العالم للفورمولا واحد والحد من زخم المتصدر الهولندي ماكس فيرستابن، عندما يعودان الى حلبة ريد بول في جائزة النمسا الكبرى ضمن المرحلة التاسعة.

بعد خمسة أيام من فوز فيرستابن على الحلبة ذاتها في جائزة ستيريا، منهيًا السباق بفارق أكثر من 35 ثانية على سائق هاميلتون بطل العالم سبع مرات، يأمل الهولندي سائق ريد بول تكرار الانجاز على ارض فريقه.

وفي حال نجح في ذلك، سيحقق انتصاره الخامس هذا الموسم ويعزّز تقدمه عن هاميلتون في الترتيب العام للسائقين البالغ الآن 18 نقطة، علمًا ان الاخير لم يفز في أي من السباقات الاربعة الاخيرة ودعا فريقه إلى الارتقاء الى المستوى الذي منحه آخر سبعة ألقاب لبطولة الصانعين.

"لا أقبل بأي شيء"

وقال البريطاني (36 عامًا) ردًا على اقتراحات بأن قرار مرسيدس في تطوير السيارة العام المقبل على حساب السيارة الحالية لن يمنحه فرصة للمنافسة كما يجب لبقية هذا الموسم "لا أقبل بأي شيء".

وتابع "أعتقد أنه لا يزال أمامنا العديد من السباقات وعلينا مواصلة الضغط. نحن أبطال العالم...ويمكننا بالتأكيد أن نتطور إذا وضعنا ذلك هدفًا".

وأردف "إذا لم نكن بصدد تطوير وتحسين سيارتنا لبقية العام، فهذه هي النتيجة التي سترونها، لأنهم، كما قلت، قدموا أداءً أفضل في السباقات القليلة الماضية".

وأكد هاميلتون الطامح لتحقيق لقبه العالمي الثامن والانفراد بالرقم القياسي على حساب الاسطورة الالمانية ميكايل شوماخر "لن أطرح تساؤلات حول منطق الفريق وكيف يعملون على الامر، (لكن) أعطونا تحسينات. نريد تحسينات، لكنني لا أعتقد أنها قيد الإعداد في الوقت الحالي".

اكد مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف بعد سباق الاسبوع الماضي الذي حل فيه هاميلتون ثانيًا وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثًا، انه ما من خطط لتحسينات كبيرة على السيارة هذا العام.

لكن المدير التقني جيمس أليسون كشف في بودكاست "أف 1 نايشن" أن الفريق سيقوم بتحسينات على السيارة وأضاف "ما يشير إليه توتو هو أن قواعد العام المقبل تعتبر مسألة كبيرة ومعقدة وتتطلب قدرًا هائلاً من الاهتمام".

وتابع "لذا، فقد تحوّل تركيز مصنعنا ، لكن هذا لا يعني أنه لا تزال هناك أشياء لتحسينها قبل هذا التحول في التركيز"، مضيفًا ان فريق مرسيدس "لديه أفكار ستجعل سيارتنا أسرع في السباقات القادمة".

"غير جيد بما فيه الكفاية"

يدرك فيرستابن ان مرسيدس لن يدعه يحلّق كما يحلو له، وقد شجع فريقه على المواصلة في تطوير السيارة قدر الإمكان.

وقال "ماد ماكس": "نعم، لدينا حزمة جيدة جدًا، لكنني أريد رؤيتها في نهاية كل أسبوع لأن كل حلبة مختلفة عن الاخرى. يتعلق الامر بالعثور على الإعداد المثالي لأنه قد يكون حساسًا للغاية في بعض الاوقات ليعمل كما يجب وهو ليس جيدًا كفاية أبدًا".

وتابع "أريد أن أتحسن كل أسبوع لأنه حتى بعد نهاية الاسبوع التي حققناها، وفي حين يبدو الامر رائعًا وقد فزنا بفارق كبير، الا انها ليست جيدة بما فيه الكفاية".

من المرجح أن يلعب السائق الثاني في كل من الفريقين دورًا مهمًا في خضم الموسم. وسيبحث سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس هذا الأسبوع عن الاحتفال بسباقه رقم 200 بنتيجة "مميزة"، بينما سيحاول بوتاس المواصلة في تقديم مستويات جيدة بعد سلسلة من العروض المتواضعة.

الشائعات التي أشارت الى ان البريطاني جورج راسل سائق وليامس الحالي سيحل مكان بوتاس في مرسيدس، أثرت عليه منذ بداية الموسم، الا ان أليسون دافع عنه بقوة "إنه يستحق مكانه في الفريق، إنه سائق من الطراز الرفيع وحريص على إظهار عزمه للنجاح".