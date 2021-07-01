كأس أوروبا: موراتا يسكت منتقديه

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كوبنهاغن : أسكت مهاجم إسبانيا ألفارو موراتا منتقديه ولعب دورا مهماً مع "لا روخا" في التأهل إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب مرور مهاجم يوفنتوس الإيطالي بفترة عجاف بالقميص الدولي قادت إلى موجة من الانتقادات الحادة وتهديدات بالقتل من قبل الجماهير.

سجّل موراتا هدفاً ساحراً في الدقيقة 100 في سيناريو "جنوني" على ملعب "باركن ستاديوم" في كوبنهاغن الإثنين، منح التقدم لاسبانيا أمام وصيف بطل العالم 2018 المنتخب الكرواتي 4 3، بعدما فرّط ابطال أوروبا 3 مرات بتقدمهم 3 1 قبل 7 دقائق من صافرة نهاية الوقت الأصلي في ثمن النهائي.

أثلج موراتا قلوب الجماهير الاسبانية وأراح أعصابهم بفضل توليفة افتقد لها حتّى الآن في البطولة القارية، ليروّض تمريرة داني أولمو بقدمه اليمنى قبل أن يسدد باليسرى كرة قوية بالكاد تمكن الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش رؤيتها وهي تهز الشباك.

"لا نعتمد على لاعب واحد"

ورغم أن البديل ميكيل أويارسابال حسم الفوز لاسبانيا بعد 3 دقائق باختتامه خماسية فريقه (103)، إلاّ أنّ مدرب المنتخب لويس إنريكي كال الثناء لموراتا عقب نهاية المباراة.

شدّد إنريكي أمام الصحافيين على ما دأب تكراره "أقول لكم ذلك منذ أشهر، لا نعتمد على لاعب واحد لتسجيل الأهداف".

وتابع "لا اعتقد أن هناك مدرباً واحداً في العالم لن يبدي اعجابه أو يثني على لاعب مثل ألفارو موراتا".

قبضة نحو الجماهير

رفع موراتا، صاحب هدفين في "يورو 2020"، قبضته نحو الجماهير الاسبانية المحتشدة في المدرج الجنوبي لملعب "باركن" وحصل على وابل من التصفيق، في ثأر حتميّ على الانتقادات والتهديدات التي تلقاها بعد التعادل أمام بولندا 1 1 في دور المجموعات، والتي ابقته مستيقظاً خلال 9 ساعات.

لم يترجم لاعب تشلسي الانكليزي السابق الفرص التي أتيحت له في التعادل السلبي أمام السويد، ولكنه سجل الهدف الوحيد أمام بولندا، ليعود ويهدر ركلة جزاء في الفوز بخماسية نظيفة أمام سلوفاكيا عندما كان التعادل السلبي سيد الموقف.

وكشف موراتا في حديث لبرنامج "إل بارتيداسو" على إذاعة "كادينا كوب" مساء الخميس إنه "بعد مباراة بولندا، لم أقوَ على النوم لمدة تسع ساعات. تلقيت تهديدات وشتائم تجاه عائلتي، ورسائل تتمنى الموت لأولادي...".

وقال عن ركلة الجزاء المهدورة "أنا فخور أنني تقدمت لركلة الجزاء بعدما تعرضت لصافرات الاستهجان خلال الإحماء".

وتابع "ربما لم أقم بواجبي على أكمل وجه. أتفهم ان ينتقدوني لأني لم أسجل الأهداف، ولكن فقط لو يضع الناس أنفسهم في موقف رجل يتلقى تهديدات".

"يسجل الأهداف وهو قويّ جسدياً"

وبخلاف مجريات الامور، أشاد المدرب الاسباني، المصرّ على أن تفتح الشرطة تحقيقا بشأن هذه التهديدات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الاحد، بمزايا قلب الهجوم، وقال "هو قادر على أن يمنحك التفوق، أن يدافع مثل المدافعين وان يسيطر على الهواء. يسجل الأهداف وهو قويّ جسدياً".

وتابع "يجب أن نكون شاكرين لانه اسباني ولاننا نملك ألفارو في فريقنا".

وكشف موراتا بعد مباراة كرواتيا انه سيقول كل شيء بعد البطولة "أعرف السبب (الصافرات). ليس صعبا فهم ذلك. عندما تنتهي كأس أوروبا وإذا سارت الأمور على ما يرام، سأتحدث. أنا مدرك تماما لماذا يصفرون لي".

تواجه اسبانيا في ربع النهائي سويسرا في سان بطرسبورغ بعدما أطاحت الأخيرة ببطلة العالم فرنسا بركلات الترجيح 5 4 بعد التعادل 3 3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وعلى الرغم من أن سويسرا هي الاضعف على الورق، إلا انه يتوجب على "لا روخا" التخلص من الاخطاء "الغبيّة" في حال أرادت بلوغ المربع الذهبي، حيث اظهر رفاق اللاعب جيردان شاكيري، على غرار كرواتيا، انهم قادرون على معاقبة المنافس عن أي خطأ يرتكبه.

وفي حال الفوز على سويسرا، يجب على اسبانيا أن تظهر بأفضل مستوى لها أمام منافس من العيار الثقيل كإيطاليا أو بلجيكا في نصف النهائي.

لم تكتفِ اسبانيا بالتفريط بتقدمها في الوقت الأصلي، بل منحت زملاء وسط ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش التقدم في بداية المباراة عبر النيران الصديقة بعدما أخطأ الحارس أوناي سيمون في السيطرة على تمريرة خلفية من الشاب بدري (18 عاماً) هزت شباكه.

رفض إنريكي تحميل عبء ما حصل لحارس أتلتيك بلباو البالغ 24 عاماً، خصوصاً انه تألق في الذود عن عرينه وصد كرات خطيرة.

وأصر مدرب برشلونة سابقاً على أن "الخطأ الوحيد الذي ارتكبناه في هذه المباراة كان الدقائق العشر الاخيرة، عندما كنا فائزين 3 1".

وأردف "كان يتوجب علينا أن نتابع اللعب كما فعلنا قبل أن نستسلم، وألاّ نقرر اعتماد الكرات الطويلة واللعب باسلوب دفاعي لانها ليست الطريقة التي اردت اللعب بها".