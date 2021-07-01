شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي: لم نتلقى أى خطاب رسمي بعدم مشاركة صلاح أو مصطفى محمد فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العزيز مدير المنتخب الاولمبي عن موقف الثنائي المحترف، محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، ومصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي، من المشاركة مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو المرتقبة.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم": لم نتلقى أي خطاب رسمي يفيد بأن محمد صلاح لن يكون معنا في الأولمبياد، ومصطفى محمد نتمنى أن ينضم للمنتخب ولم نتلقى أى خطاب رسمي بخصوصه أيضاً.

أضاف: من المحتمل أن يكون هناك متغيرات في قائمة المنتخب بسبب لاعبي الأهلي، والسفر سيكون 16 أو 15 يوليو، وهناك قرارات مرتبطة باتحاد الكرة مع الأهلي والاتحاد الأفريقي وهذا يضع شوقي غريب في حيرة، ومع ذلك وضع أكثر من خطة، ومسألة الـ 18 لاعب صعبت الموضوع أكثر.

وكشف شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، قد يحصل على استثناء في أولمبياد طوكيو، قائلا: "قد يحصل منتخب مصر وجنوب أفريقيا على استثناء يعطي بعض لاعبيهم الحق بالمشاركة بعد الوصول لطوكيو بـ48 ساعة، وفي هذه الحالة يحق سفر لاعبي الأهلي عقب نهائي أفريقيا".

وأضاف العريان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "الموعد الأخير المحدد لإرسال جميع قوائم الفرق المشاركة فى أولمبياد طوكيو يوم 2 يوليو".

وأوضح سكرتير اللجنة المصرية الأوليمبية: "طموحنا في دورة طوكيو هو كسر عدد الخمس ميداليات؛ التي حصلنا عليها في الدورات السابقة، ونأمل في تخطي ذلك العدد، ومصر قادرة على الحصول على ميداليات في أكثر من لعبة مثل، الرماية والتايكوندو". وأكمل العريان: "هناك أكثر من فريق مثل الكرة واليد، وهما قادران على حصد ميدالية في طوكيو".