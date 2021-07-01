شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج ينتظر عروضا ألمانية وإنجليزية بعد نهائى إفريقيا.. و 6 ملايين دولار بداية المزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الرحمن وكيل اللاعبين أنه قدم عروضاً احترافية للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، من الدوري الألماني وكذلك الدوري اللانجليزي، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" : تواصلنا مع إدارة الأهلي، كوننا شركة رياضية تقدم عروض احتراف، وأخبرناهم عن وجود استفسار عن أليو ديانج ولكن الأهلي رد بأن تركيزه الأكبر في بطولة أفريقيا وبعد دوري الأبطال سنقدم عرض رسمي للاعب.

أضاف: رغبة أليو ديانج هي الاحتراف الأوروبي رغم أنني لم أتواصل مع اللاعب، والعروض الموجودة من الـ 6 الكبار من الدوري الألماني والـ 8 الكبار من الدوري الانجليزي والعرض المادي كان بقيمة 3 مليون دولار، لكن حالياً أرى أن قيمة اللاعب تصل لـ 6 ملايين دولار، والأهلي ليس لديه بديل لأليو ديانج في الوقت الحالي.

واصل: الأهلي يضم الكثير من اللاعبين المميزين، سواء معلول أو محمد هاني أو حسين الشحات، ولكن المالي أليو ديانج، من أكثر اللاعبين الذين تبحث عنهم الأندية الأوروبية وخاصة الدوري الألماني والإنجليزي، واللاعب سيكون له مستقبل كبير في أوروبا.

واختتم: شركتنا مهتمة بتسويق محمد هاني في الأهلي وأحمد فتوح في الزمالك الشركة.

وكشفت تقارير صحفية تركية اليوم، الاثنين أن نادى جالاتا سراي التركى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة، بدأ يتحرك جديا لحسم صفقة لاعب وسط النادى الاهلى أليو ديانج.

وأصبح الدولى المالى آليو ديانج لاعب وسط الأهلى أحد أهم لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية بعدما تألق بشكل لافت مع ناديه مؤخراً، ما جعله أحد أهم اللاعبين المطلوبين فى أوروبا والخليج الموسم المقبل.