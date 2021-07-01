شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يقود أسوان فنياً أمام سيراميكا قبل تعيين المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أحمد بيبو، عضو الجهاز الفني بفريق أسوان، تماسيح النيل فنياً في مباراة سيراميكا المرتقبة، والمقرر إقامتها غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقات الدوري العام، وذلك بعد إقالة علاء عبد العال مدرب الفريق السابق عقب الخسارة في اللقاء الماضي أمام وادي دجلة برباعية مقابل هدف.

ومازال مجلس إدارة أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، يناقش السير الذاتية للعديد من المدربين، للاستقرار على المدير الفني الجديد لفريق أسوان.

من جانبه، عقد أحمد سليمان رئيس أسوان، جلسة مع اللاعبين قبل مباراة سيراميكا، حيث طالب سليمان، الجميع بضرورة التكاتف وتحمل المسئولية للخروج من الحالة التى ظهروا بها مؤخرا، والدفاع عن مكانتهم الفنية والتأكيد على جدارتهم باللعب فى الدورى الممتاز.

وطالب سليمان بضرورة الإسراع بتغيير الصورة السلبية التى ظهر عليها الفريق فى مباراته الأخيرة والدفاع عن مكانة الفريق وإسم أسوان بروح مختلفة فى المباريات المتبقية للفريق.

وأكد رئيس أسوان أن الجميع يثق تمام الثقة فى الجهاز الفنى المتواجد حاليا من أبناء نادى أسوان وندعمهم جميعا ونثق فى قدرتهم على تجاوز هذا الموقف .