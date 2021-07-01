شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تفاصيل مشادة زيدان وغالى فى تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قبل انطلاق بطولة الأمم الافريقية 2008 والتي حصل المنتخب الوطني علي لقبها، وقعت مشادة عنيفة بين حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومحمد زيدان لاعب دورتموند السابق، وذلك خلال إحدي تدريبات المنتخب قبل السفر إلي غانا للمشاركة في البطولة.

وعلّق زيدان على هذه الخناقة قائلًا، "حدثت مشادة كلامية عنيفة بينى وبين حسام غالى فى أحد تدريبات المنتخب، وتصاعدت الأزمة بسبب تبادل الصوت العالى، حسام غالى دمه حامى قوى فى الكورة ومعروف عنه إنه لا يقبل الهزيمة حتى فى التدريب وسريع الانفعال، لذا حدثت بيننا المشادة.. ربما أكون مررت كرة خاطئة له.. أو لعبت بشكل أنانى.. لا أتذكر السبب لكنى أتذكر ما حدث من مشادة عنيفة ودفعنا بعضنا البعض، إلى أن تدخل لاعبو المنتخب وحسن شحاتة لإنهاء الأزمة التى كانت عابرة وسرعان ما انتهت توابعها لأنى أعلم طبيعة حسام غالى وغيرته الشديدة على الفريق الذى يلعب له ورغبته الدائمة فى الفوز.

وأوضح زيدان أن علاقته بحسام غالى مُميّزة للغاية حتى الآن، وما حدث بينهما فى السابق وقتها كان مجرد نرفزة ملعب ولم يعد لها أى تأثير.