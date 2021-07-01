شكرا لقرائتكم خبر عن مقارنة رقمية بين الأهلى وبيراميدز قبل صدام الايجيبشن ليج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه بيراميدز، فى التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، بعد غياب طويل قارب على الـ50 يوما لاتشغال الفريق الأحمر بخوض مبارياته في الدور ربع النهائي ونصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك السوبر الإفريقي.

1_ أخر مباراة لعبها الاهلى فى الدوري كانت أمام الزمالك وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى مايو الماضى، بينما خسر بيراميدز من سموحة بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة.

2_يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المركز الثالث برصيد 41 نقطة (جمعهم من 19 مباراة، حيث فاز 12 وتعادل 5 وخسر مرتين) في جدول ترتيب الدوري فيما يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني اليونانى جونيس المركز الـ11 برصيد 34 نقطة (جمعهم من 22 مباراة، حيث فاز 8 وتعادل 10 وخسر 4)، في جدول ترتيب الدوري.

3_محمد شريف هو هداف الاهلى فى بطولة الدوري برصيد 9 أهداف بينما رمضان صبحى هو هداف بيراميدز برصيد 7 أهداف.

4_التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى هو أكثر من صنع أهدافاً للمارد الاحمر هذا الموسم برصيد 5 تمريرات سحرية، بينما عبد الله السعيد هو أكثر من صنع أهدافاً لبيراميدز برصيد 5 تمريرات سحرية.

5_حصل الاهلى على ثلاثة ركلات جزاء فقط فى 19 مباراة خاضها بالدوري، وحصل بيراميدز على ثلاثة ركلات جزاء أيضاً ولكن فى 22 مباراة.

6_حصل لاعبو الاهلى على 26 كارت أصفر فى 19 مباراة فيما لم يتعرض أياً منهم للطرد، بينما حصل لاعبو بيراميدز على 35 كارت أصفر فى 22 لقاء، فيما تعرض ثلاثة لاعبين من بيراميدز للطرد.

7_ بيراميدز ودع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فيما ضرب الأهلي موعدًا مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيقام يوم 17 يوليو الجارى في المغرب.

8_ يرغب موسيماني في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويسعى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز لكسر عقدته أمام الأهلي، بعدما خاض المدرب اليوناني 3 مواجهات ضد الفريق الأحمر، كلها وهو يقود وادي دجلة وخسرها جميعًا.

9_المباراة ستفقد نجما كبيرا بقيمة وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف بجانب غياب محمد هاني للإصابة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية،وناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام ووالتر بواليا لأسباب فنية ، وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلى استبعاد عبد الله بكرى للإيقاف بعد طرده فى مباراة سموحة الأخيرة ، وعلى جبر للإصابة، بالإضافة إلى الموقوف محمد فاروق بقرار من الإدارة.

10_ أول وأخر مباراة جمعت الاهلى وبيراميدز حسمها التعادل السلبي، وذلك في موسمي 2014-2015 و 2020-2021.