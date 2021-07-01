شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضحى الزمالك بمصطفى فتحى من أجل بديل أناكوندا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادي الزمالك في حيرة شديدة خلال الساعات الأخيرة، بسبب مصير مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق المعار لصفوف سموحة لنهاية الموسم الحالي، رغم الاستقرار علي عودته بالموسم المقبل، بعد تألقه الملفت مع النادي السكندري، لكن ظهرت عقبة جديدة تهدد عودة اللاعب.

الزمالك يتمسك خلال الوقت الحالي بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبي لنهاية الموسم الجاري، ولكن المطالب المادية للنادي السكندري تحول دون إتمام الصفقة بعدما طلب سموحة 40 مليون جنيه نظير الاستغناء عن اللاعب لصفوف القلعة البيضاء علي سبيل البيع النهائي.

ورحب نادي سموحة بإبرام صفقة تبادلية مع الزمالك تقضي بانتقال مصطفي فتحى بشكل نهائي للنادي السكندري، مع انضمام حسام حسن للقلعة البيضاء، والاتفاق علي مقابل مادي ضمن الصفقة، ولكن هذا السيناريو بمنع الزمالك من استعادة لاعبه مصطفي فتحي والذى وضعه الفرنسي باتريس كارتيرون علي رأس قائمة العائدين من الإعارات في الموسم الجديد.

ولا تزال المفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الزمالك وسموحة، للوصول لصيغة بخصوص إبرام الصفقة في ظل تمسك النادي السكندري باستمرار مصطفي فتحي وتحويل عقده لبيع نهائي وليس إعارة، مع إصرار النادي الأبيض على ضم حسام حسن بعدما وضعه كارتيرون علي رأس المهاجمين المرشحين لتدعيم الهجوم الأبيض ليكون بديلا لمصطفي محمد الشهير بالبلدوزر والمنتقل لنادي جالاتا سراي منذ يناير الماضي.