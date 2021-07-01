دورتموند: توصلنا لاتفاق مع يونايتد بشأن بيع سانشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد هانس- خواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي, بوروسيا دورتموند، أن ناديه الألماني توصل بالفعل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لبيع جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط أسم سانشو بمانشستر يونايتد منذ عدة أشهر ، لكن اللاعب حصل على تفويض من دورتموند للاتفاق مع مانشستر على البنود الشخصية للعقد بجانب الخضوع للكشف الطبي.

وخلال تصريحات نشرها الحساب الرسمي لدورتموند عبر تويتر، قال فاتسكه: "توصلنا إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن انتقال جادون سانشو".

وأضاف: "بانتظار إتمام الصفقة بشكل كامل، حيث لا تزال هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يجب الاتفاق عليها واستكمال الفحص الطبي".

وانتقل سانشو من مانشستر سيتي إلى دورتموند في 2017 وشارك مع الفريق في 137 مباراة على مستوى كافة المسابقات وسجل 50 هدفا.

وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب إنجليزي حال انتقاله لمانشستر، بعد هاري ماجواير الذي انضم لأولد ترافورد قادما من ليستر سيتي قبل عامين مقابل 111 مليون دولار.