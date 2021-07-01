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بعد نهاية عقده مع برشلونة.. نويل أولد بويز يغازل ميسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

داعب نادي نويل اولد بويز الأرجنتيني نجمه السابق ليونيل /34 عاما/ الذي انتهى عقده مع أمس الأربعاء الموافق 30 يونيو، وسط تكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادي الذي لعب طوال مسيرته بين جدرانه، بدءا من عام 2000.

وكتب نويل أولد بويز في رسالة عبر شبكة "تويتر" لميسي الذي نشأ بين صفوفه "أهلا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو (بدون مخاطرة لا توجد مكاسب)".

وجاء تعليق نويل أولد بويز مصحوبا بصورة لميسي وهو يرتدي قميص الفريق.

والتقطت هذه الصورة لميسي أثناء مشاركته في وداع الأسطورة دييجو مارادونا ، والذي لعب في صفوف نويل أولد بويز في موسم 1993 /1994.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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