قرعة تصفيات كأس العالم 2022 بآسيا|صدام عربي .. ومجموعة صعبة للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:



أسفرت قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 لأسيا والتي من المقرر أن تقام في قطر عن مواجهات قوية بين المنتخبات العربية.

وأجريت القرعة صباح اليوم الخمس في العاصمة الماليزية كوالامبور بحضور عبر الاتصال المرئي لممثلي المنتخبات الـ 12 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.

ويتأهل 4 منتخبات مباشرة إلي المونديال حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من التصفيات التي تقام في الفترة من سبتمبر 2021 إلي نهاية مارس 2022 فيما يلعب الثالث من كل مجموعة مباريات الملحق.