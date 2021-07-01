تراوري ورمضان يقودان تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الخميس ضد الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ27 للبطولة المحلية.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب اليوناني على الثلاثي الهجومي المكون من رمضان صبحي، إريك تراوري ومحمود وادي ضد الأهلي.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: عمر جابر، نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي، إيرك تراوري، محمود وادي.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، في المقابل يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.