تشكيل الأهلي المتوقع.. موسيماني يلجأ لطريقة الترجي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيلعب به أمام بيراميدز في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we السلام.

موسيماني سيلجأ إلى الأسلوب الذي لعب به مؤخرًا أمام الترجي في مباراتي الذهاب والإياب من خلال اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب وهم الدولي المالي أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

تشكيل الأهلي سيشهد تغيير اضطراري من خلال الدفع بياسر إبراهيم للمشاركة في الجانب الدفاعي على حساب أيمن أشرف والذي يغيب لعقوبة الحصول على ثلاث بطاقات صفراء.

في المقابل، سيلعب حسين الشحات أساسيًا أمام بيراميدز ليكون على حساب طاهر محمد طاهر والذي لعب أساسيًا في آخر مباراتين ضد الترجي.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاعي: علي معلول - ياسر إبراهيم - بدر بانون - أكرم توفيق.

خط الوسط المدافع: أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، في المقابل يحتل بيراميدز المركز العاشر برصيد 34 نقطة من 22 مباراة.