المرحلة الأخيرة..جدول مواعيد مباريات السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، صباح اليوم الخميس الأول من يوليو 2021.

وسُحبت صباح اليوم الخميس قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ووُضع منتخب السعودية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أستراليا واليابان وعُمان وفيتنام والصين.

وسيدخل منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار منافسة طاحنة أمام المنتخبين الأسترالي والياباني من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى مونديال قطر 2022.

لكن سيتوجب على المنتخب السعودي تحقيق الفوز في ديربي الخليج العربي أمام سلطنة عمان التي تعيش فترة مميزة تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث لم يخسر الفريق سوى في مباراة واحدة خلال عام 2021، وحدثت الهزيمة بسبب هفوات تحكيمية فادحة أمام قطر.

وستنطلق مباريات منتخب السعودية في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب فيتنام الذي استطاع الترشح لأول مرة في التاريخ إلى هذه المرحلة المتقدمة من التصفيات.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة السهلة على الورق، الصعبة بشكل عملي بعد تطور فيتنام، سيكون المنتخب السعودي على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه العُماني يوم 7 سبتمبر.

المرحلة الأخيرة..جدول مواعيد مباريات عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

وكان منتخب السعودية تحت قيادة هيرفي رونار قد نجح في بلوغ المرحلة الثالثة بفضل تصدره لمجموعته في المرحلة الثانية برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة.

أما منتخب سلطنة عمان فقد ترشح إلى المرحلة الثالثة مع مدربه الكرواتي الجديد برانكو إيفانكوفيتش برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخساراتين أمام المنتخب القطري الذي شارك كضيف شرف بهدف التحضير للمشاركة في المونديال بصفته صاحب الأرض والضيافة.

جدول مواعيد مباريات السعودية في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

الجولة الأولى: 2 سبتمبر 2021 | فيتنام ضد السعودية

الجولة الثانية: 7 سبتمبر 2021 | السعودية ضد عمان

الجولة الثالثة: 7 أكتوبر 2021 | اليابان ضد السعودية

الجولة الرابعة: 12 أكتوبر 2021 | الصين ضد السعودية

الجولة الخامسة: 11 نوفمبر 2021 | السعودية ضد استراليا

الجولة السادسة: 16 نوفمبر 2021 | السعودية ضد فيتنام

الجولة السابعة: 27 يناير 2022 | عُمان ضد السعودية

الجولة الثامنة: 1 فبراير 2022 | السعودية ضد اليابان

الجولة التاسعة: 24 مارس 2022 | السعودية ضد الصين

الجولة العاشرة: 29 مارس 2022 | استراليا ضد السعودية