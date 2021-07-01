الرجاء المغربي يطالب بتأجيل مباراته بالدوري قبل نهائي الكونفيدرالية

أبدى المدير الفني لفريق الرجاء الرياضي لسعد الشابي، استياءه من الجامعة المغربية بسبب خوض مباراة حسنية أكادير، والمُقرر لها الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من البطولة الوطنية الاحترافية إينوي، قبل لعب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الرجاء المغربي بنظيره شبيبة القبائل الجزائري، يوم 10 من الشهر الجاري، في المباراة التي ستقام على ستاد دو لاميتي بمدينة كوتونو في بنين، ضمن منافسات نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وناشد مدرب الرجاء الرياضي بعد الهزيمة أمام يوسفية برشيد، أمس الأربعاء، المسؤولين بالجامعة قائلًا: “لدي طلب يتعلق بتأجيل مواجهة حسنية أكادير لضمان إعداد جيد لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي”.

وأكد الشابي في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة، أن الرجاء يمثل الكرة المغربية في مسابقة كأس الكونفيدرالية؛ لذا بات لزاما على الجامعة منحه وقًتا كافيًا للتحضير لمواجهة فريق شبيبة القبائل الجزائري لتشريف الكرة المغربية.

وأوضح سعد لشابي، أن الاتحاد الجزائري أعفى فريق الشبيبة من خوض مباراته المقبلة في الدوري لمنحه فرصة التحضير الجيد لنهائي كأس الكاف.

وخسر الرجاء أمام نظيره يوسفية رشيد، بهدف وحيد من توقيع عزيز النخلي، في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي لبرشيد، في إطار الجولة الـ24 من البطولة الاحترافية لكرة القدم إنوي.

ويتبقى للرجاء المغربي مباراة أخرى قبل خوض نهائي الكونفيدرالية، أمام الوداد في الديربي، والمُقرر لها السبت المُقبل، وتوسع الفارق إلى 6 نقاط، إذ يتصدر وداد الأمة ترتيب الدوري المغربي برصيد 54 نقطة، بينما يحتل الأخضر المركز الثاني برصيد 48 نقطة.