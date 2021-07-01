باريس سان جيرمان يستعد لإعلان ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، بعدما أعلن النادي في وقت سابق تعاقده مع جورجينيو فينالدوم في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي ليفربول.

وانتهى عقد جورجينيو فينالدوم مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الماضي، ليقوم باريس سان جيرمان بخطفه قبل نادي برشلونة الذي كان على رأس سباق التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي.

وتواصل نادي باريس سان جيرمان، في الوقت الحالي لاتفاق مع مسؤولي، انتر ميلان من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، ليكون ثاني الصفقات الصيفية للنادي الباريسي .

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، بيبي ماروتا نبأ اقتراب أشرف حكيمي من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” : ” أود أن أكد اننا في المراحل الأخيرة من صفقة أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان“.

وأضاف: ” الصفقة على وشك الانتهاء، فقط هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يتعين علينا استكمالها، لكنني أعتقد أنه في غضون يوم أو نحو ذلك يمكننا الانتهاء من الصفقة لصالح سان جيرمان”.

الجدير بالذكر أن، قيمة صفقة انتقال حكيمي إلى باريس سان جيرمان، لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن القيمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو.