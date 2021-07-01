صفقات الاهلي | مصدر: أغلقنا مفاوضات صن داونز للتعاقد مع سيرينو

أوضح مصدر بالنادي الاهلي، حقيقة مفاوضات التعاقد مع مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الأوروجواياني جاستن سيرينو، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد سيرينو في تصريحات تلفزيونية، رغبته في الانضمام للأهلي الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أنه سيسعى إلى تقريب وجهات النظر بين إدارة صن داونز والقلعة الحمراء، لتسهيل انتقاله، لأن حلمه اللعب للمارد الأحمر.

وأكد مصدر بالأهلي – تحفظ على ذكر اسمه – وجود مفاوضات سابقة مع إدارة نادي صن داونز واللاعب للتعاقد معه بناء على طلب المدير الفني بيتسو موسيماني، خاصة وأنه يعرفه جيدًا كما أن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز أبرزهم المهاجم الصريح والجناح الأيمن.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: “المفاوضات باءت بالفشل مع صن داونز، بسبب مغالاته في طالباته المادية مقارنة بسن اللاعب الذي اقترب من الـ31 عامًا ولن يُفيد الأهلي لأكثر من موسمين”.

وأكمل حديثه: “لم نتحدث مع النادي بعدها وأغلقنا باب المفاوضات، من الوارد أن يتم فتح المفاوضات مستقبلًا بعد تصريحات اللاعب، لكن حاليًا الاهلي يمتلك أكثر من لاعب في مركزه وجميعهم على مستوى فني عالي”.