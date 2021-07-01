المرحلة الأخيرة..جدول مواعيد مباريات عمان في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول مواعيد مباريات منتخب عمان في المرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022، صباح اليوم الخميس الأول من يوليو 2021، وشهد الجدول افتتاح صعب أمام اليابان والسعودية.

وسُحبت صباح اليوم الخميس قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، ووقع منتخب عمان في المجموعة الثانية الصعبة رفقة منتخبات أستراليا واليابان والسعودية وفيتنام والصين، الأمر الذي يجعل أكبر أحلام وطموحات جمهور الأحمر العماني احتلال الفريق للمركز الثالث المؤهل إلى المرحلة الرابعة المكونة من مباراتين ذهاب وإياب، الأولى ضد ثالث المجموعة الأولى من تصفيات آسيا، والثانية ضد رابع مجموعة الكونكاكاف.

وستنطلق مباريات منتخب عمان في المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، الموافق الثاني من سبتمبر 2021 أمام منتخب اليابان الذي اكتسح جميع خصومه في تصفيات المرحلة الثانية، وجمع 24 نقطة (العلامة الكاملة) من 8 انتصارات دون أي تعادل أو خسارة.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة الصعبة، سيكون المنتخب العماني على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه السعودي يوم 7 سبتمبر.

وكان منتخب السعودية تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار قد نجح في بلوغ المرحلة الثالثة بفضل تصدره لمجموعته في المرحلة الثانية برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة.

المرحلة الأخيرة..جدول مواعيد مباريات السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

أما منتخب سلطنة عمان فقد ترشح إلى المرحلة الثالثة مع مدربه الكرواتي الجديد برانكو إيفانكوفيتش برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات وخساراتين أمام المنتخب القطري الذي شارك كضيف شرف بهدف التحضير للمشاركة في المونديال بصفته صاحب الأرض والضيافة.

وسيختتم منتخب عُمان مبارياته في هذه التصفيات يوم 29 مارس 2022 بمواجهة الصين، وذلك بعد 5 أيام فقط من مواجهة منتخب فيتنام المتطور في الآونة الأخيرة.

جدول مواعيد مباريات عمان في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

الجولة الأولى: 2 سبتمبر 2021 | عمان ضد اليابان

الجولة الثانية: 7 سبتمبر 2021 | السعودية ضد عمان

الجولة الثالثة: 7 أكتوبر 2021 | عُمان ضد استراليا

الجولة الرابعة: 12 أكتوبر 2021 | فيتنام ضد عُمان

الجولة الخامسة: 11 نوفمبر 2021 | عُمان ضد الصين

الجولة السادسة: 16 نوفمبر 2021 | اليابان ضد عُمان

الجولة السابعة: 22 يناير 2022 | عُمان ضد السعودية

الجولة الثامنة: 1 فبراير 2022 | استراليا ضد عُمان

الجولة التاسعة: 24 مارس 2022 | عُمان ضد فيتنام

الجولة العاشرة: 29 مارس 2022 | الصين ضد عُمان