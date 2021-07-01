كارتيرون يدرس مشاركة حازم إمام أمام المحلة

ينتظم الظهير الأيمن لفريق الزمالك حازم إمام، في التدريبات الجماعية للأبيض عصر اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرًا وأبعدته عن المباريات، وهي عبارة عن إجهاد بعضلة السمانة.

وأوضح طبيب الزمالك محمد أسامة، أن حازم إمام خضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة السابقة، وبناء عليه أصبح جاهزا للمشاركة من الناحية الطبية.

ويدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، الدفع بحازم إمام أمام غزل المحلة، على حساب حمزه المثلوثي الذي شارك في مباراتي مصر المقاصة بكأس مصر والدوري.

ويرى كارتيرون أن حازم إمام الأفضل لبدء المباراة في ظل تقديمه مستوى أفضل من اللاعب التونسي، كما تزداد صعوبة اللقاء خاصة وأن الزمالك خسر مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة جمعهم من 27 لقاء، بينما يقع غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة جمعهم من 27 مباراة.