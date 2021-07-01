بعد انتهاء عقده.. أسوأ نادٍ في العالم يحاول التعاقد مع ميسي

لأول مرة منذ عام 2000، بات الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعبًا حرًا الآن، وذلك بعد إنتهاء تعاقده مع برشلونة، رغم تقارير تحدثت عن إمكانية توقيع “البرغوث” على عقد جديد قبل نهاية شهر يوليو الحالي.

من المنطقي أن يتم إغراء ليونيل ميسي بالعديد من العروض القوية في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن نادي إيبيس البرازيلي والذي يطلق عليه لقب “أسوأ فريق في العالم، قام بحركة مضحكة وطريفة، حيث تقدم بعرضًا للتعاقد مع ليونيل ميسي، شمل على مجموعة من البنود العجيبة.

النادي البرازيلي الملقب بـ” أسوأ فريق في العالم “، تم تأسيس في 15 نوفمبر 1938، كما أن الفريق أمضى ثلاث سنوات وأحد عشر شهرًا دون فوز في أي مباراة، وهو رقم تاريخي لم يحققه أي فريق من قبل.

ونشر الفريق البرازيلي، العقد الذي تم تقديمه إلى ليونيل ميسي من أجل الحصول على خدماته لمدة 15 عامًا.

واشترط إيبيس البرازيلى على ميسي من خلال العقد المقدم، عدم تسجيل العديد من الأهداف، لأنه سيكون سببًا لإنهاء العقد، نفس الشيء سيحدث له مع الفوز بالألقاب، لا يمكن أن يكون بطلًا، وإلا فسيتم أيضًا فصلك عن الكيان.

وأضاف البيان :”لا يمكن أن يرتدي ليو القميص الذي يحمل الرقم 10 ، لأنه مملوك لمهاجم الفريق الشهير ماورو شامبو، كما أنه يجب عليه أن يقسم 3 مرات أمام المرآة أن بيليه أفضل بكثير من مارادونا”.

ويعرف إيبيس بأنه أسوأ نادٍ في العالم كونه لم يحقق أي انتصار لمدة 4 أعوام متتالية (1980-1984) كما تلقى 55 هزيمة متتالية (رقم قياسي)، فيما سجل مهاجمه الشهير ماورو شامبو هدف واحد في 10 أعوام!.