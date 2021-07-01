الترجي التونسي يحدد مدرب الرجاء المغربي بديلا لمعين الشعباني

تبحث إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المؤدب، عن مدير فني لخلافة معين الشعباني الذي اقترب من الرحيل عن باب سويقة، بسبب سوء النتائج والخروج من دوري أبطال افريقيا.

وودع الترجي دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما خرج مبكرًا من كأس تونس من دور الـ32 أمام النجم الساحلي بعد الخسارة بهدف نظيف، لكنه نجح في التتويج ببطولة الدوري التونسي بـ60 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

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ووضعت إدارة الترجي المدير الفني للرجاء الرياضي المغربي لسعد الشابي جردة، ضمن قائمة المدربين التي تسعى إلى التعاقد مع واحد منهم، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حسبما ورد بصحيفة تونس الرقمية.

ويهتم الترجي التونسي بالتوقيع مع الشابي، ليحل بديلًا لمواطنه معين الشعباني الذي من المنتظر أن يقال من مهامه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن النتائج التي يحققها لسعد جردة مع الرجاء بقيادته للفريق الأخضر إلى نهائي مسابقة كأس الكونفيدرالية، وأيضًا منافسته للوداد على لقب بطولة الدوري، وإقتراب انتهاء عقده التدريبي مع الرجاء، جعلت الترجي يدخل على خط الإهتمام بالمدرب السابق للإتحاد المنستيري.

و ينتظر مسؤولو الرجاء ما سيحققه الشابي مع الفريق، لحسم مستقبله علمًا أنه وقع عقد تدريب الفريق الأخضر، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، تنتهي بنهاية مباراة الرجاء أمام اتحاد جدة المقررة يوم 21 من شهر أغسطس المُقبل.

وكان لسعد الشابي مرشحًا لتدريب المنتخب التونسي، لخلافة المدير الفني لنسور قرطاج منذر الكبير الذي تولى المهمة منذ أغسطس 2019، بعد فسخ التعاقد بالتراضي مع الفرنسي آلان جيريس