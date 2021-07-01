الامارات | منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بالدور النهائي لتصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بالدور النهائي لتصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد ، المنتخب الوطني ضم المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وايران والعراق وسورية ولبنان فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

وتأهل المنتخب الوطني بجدارة إلى الدور النهائي في التصفيات بعدما تصدر المجموعة السابعة التي ضمت منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا برصيد 18 نقطة

وتم خلال القرعة توزيع المنتخبات الـ 12 المتأهلة للدور النهائي على مجموعتين، ضمت كل مجموعة ستة منتخبات ، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان "صاحبا" المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ ضم المستوى الأول منتخبي اليابان وإيران، في حين ضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، ويضم المستوى الثالث كل من السعودية والإمارات، فيما ضم المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس فقد ضم منتخبي عمان وسوريا، وضم المستوى السادس فيتنام ولبنان.

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