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قرعة الدور النهائي في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أجريت الخميس قرعة الدور الاخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر ، والتى يشارك خلالها 12 منتخباً متأهلاً ، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين .

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة ويتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في كل مجموعة في الملحق الآسيوي ، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق النهائي.

وتضم المجموعة الأولى إيران وكوريا الجنوبية و الإمارات والعراق وسوريا ولبنان.

أما المجموعة الثانية فجاءت كالتالي اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

ويقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم في 10 منافسات 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022 .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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