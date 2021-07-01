شكرا لقرائتكم خبر عن صدام عربي رباعي في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، بمشاركة 12 منتخبا.

وأجريت القرعة في العاصمة الماليزية كوالامبور، صباح اليوم الخميس، عبر الاتصال المرئي بحضور ممثلي المنتخبات الـ 12 التي اجتازت المرحلة الثانية من التصفيات، وصولا إلى المرحلة الثالثة الحاسمة، وذلك بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، سوريا، لبنان.

المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، الصين، عمان، فيتنام.. ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

وستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في 2 سبتمبر 2021، وستنتهي في 29 مارس 2022.