شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر تكتب تاريخ جديد .. تأهلت إلى ثالث أدوار ويمبلدون بفوزها على الأمريكية ويليامز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت أُنس جابر المصنفة 24 عالميا أول تونسية تبلغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب، بعد فوزها على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز.

وحسمت جابر البالغة 26 عاما المباراة لمصلحتها أمام حاملة اللقب خمس مرات بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 7-5 و6-0.

وتقدم جابر مستويات مميزة هذا الموسم وأصبحت في وقت سابق من يونيو الحالي أول لاعبة عربية تحقق لقبا ضمن دورات رابطة المحترفات بتتوجيها في دورة برمنغهام الإنجليزية.

وتلتقي جابر في الدور الثالث للبطولة العريقة التي تقام على الأراضي العشبية، حاملة اللقب عام 2017 الإسبانية غاربيني موغوروزا.

ولحقت فينوس البالغة 41 عاما المصنفة 11 عالميا بشقيقتها الأصغر سيرينا، التي خرجت أمس الثلاثاء باكية من الدور الأول إثر انزلاقها وتعرضها لإصابة، إلا أنها ستكمل منافسات الزوجي مع الأسترالي نك كيريوس.

وشاركت فينوس في مباراتها رقم 91 في "غراند سلام"، علما أن بداياتها في ويمبلدون تعود إلى العام 1997 حيث شاركت للمرة 23 في البطولة.انس