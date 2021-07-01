شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد ميسى يضع ادارة برشلونة فى مأزق .. ولابورتا : بصدد إيجاد حل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، مع النادي الكتالوني رسميًا أمس الأربعاء، ولم يتوصل النادي لاتفاق رسمي معه للتجديد.

وعلق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على ذلك، خلال تصريحاته لإذاعة «أوندا سيرو«الإسبانية:»ميسي؟ نحن بخير، علينا أن نصل لاتفاق يتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف، ونريده أن يبقى وهو متحمس للبقاء.

وأضاف: «أتمنى أن أخبركم أن ميسي باق، لكن لا يمكنني قول ذلك حاليًا، فنحن بصدد إيجاد الحل.

واختتم: «العودة إلى الرئاسة صعبة لكنني مازلت متحمسا. دوري السوبر الأوروبي؟ عاجلا أم آجلا ستندم الأندية الإنجليزية على القرار الذي اتخذته (يقصد انسحابها).

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا، بأن برشلونة وميسي على أعتاب التوصل لاتفاق، إذ سيوقع البرغوث على العقود الجديدة عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا، التي يشارك بها مع منتخب بلاده الأرجنتين.