شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف تفاصيل ضم ثنائي الأهلي و الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ترحيبه بالتعاقد مع ناصر ماهر لاعب وسط النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال بصفة نهائية إلى صفوف الفريق السكندري.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج «البريمو» ناصر ماهر يُعد ابناً من أبناء سموحة، وسبق له تمثيل الفريق أكثر من مرة، وأبواب النادي مفتوحة أمامه في أي وقت إذا أراد ذلك، وقد كان نجم الفريق خلال فترة تواجده من قبل.

واختتم عامر: مصطفى فتحي استعاد مستواه المعهود فور انضمامه إلى سموحة ونجح في إثبات ذاته والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني من بوابة الفريق السكندري، بعد أن كان قد ابتعد عن المشاركة في المباريات مع الزمالك، كما أنه لاعب ملتزم مع زملائه والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي، ونتمنى استمراره معنا بالموسم المقبل، لكن الأمر متروك لمجلس إدارة نادي الزمالك.