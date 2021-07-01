شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تعديل موعد مران الزمالك اليوم الخامسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض الفريق تدريبه اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ومن المقرر أن يتجمع الفريق في الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في الرابعة عصرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.