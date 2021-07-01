شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وتبحث جماهير النادي الأهلي اليوم عن أخبار الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز في الدوري المصري .

ويستضيف النادي الأهلي غريمه بيراميدز على ملعب السلام في المباراة التى تقام التاسعة مساء في ختام الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري 2020-2021 .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز .. تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » .

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » مباراة الأهلي وبيراميدز .

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز والتي جاءت كالتالي

قائمة فريق النادى الاهلى لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمود وحيد - ياسر إبراهيم - بدر بانون - رامي ربيعة - سعد سمير - أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمود عبد المنعم كهربا - مروان محسن - جونيور أجايي - محمد شريف - صلاح محسن.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة لعبها، فيما يتواجد بيراميدز عند المرتبة العاشرة، بعدما جمع 34 نقطة من 22 مشاركة.

وأعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والتي تقام على استاد الأهلي بالسلام في التاسعة من مساء الخميس.

قائمة بيراميدز لمواجهة النادي الأهلي

وتضم القائمة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل دونجا - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.