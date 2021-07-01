ما هي مواعيد مباريات السعودية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة الآسيوي عن نتائج قرعة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي أسفرت عن تواجد منتخب السعودية في المجموعة الثانية.



وأسفرت القرعة التي أقيمت بالعاصمة الماليزية "كوالالمبور" عن تواجد السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب فيتنام وعمان والصين وأستراليا واليابان.

أول مواجهة سيخوضها منتخب السعودية ستكون على أرضه ضد فيتنام، وذلك يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.

بعد ذلك، سيحل "الأخضر" ضيفا على المنتخب العماني، في 7 من شهر سبتمبر، ثم يستضيف اليابان يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي 12 أكتوبر، يستضيف منتخب السعودية نظيره الصيني، قبل أن يحل ضيفا على أستراليا يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وبعد 4 أيام، وتحديدا في 16 نوفمبر، يحل منتخب السعودية ضيفا على فيتنام، وذلك بالجولة السادسة من التصفيات.

ويشهد يوم 27 يناير/ كانون الثاني 2022، مواجهة بين السعودية وضيفتها عمان، قبل أن يلعب "الأخضر" ضد مضيفه الياباني يوم 1 فبراير/ شباط 2022.

وسيكون شهر مارس/ آذار 2022 على موعد مع آخر جولتين للتصفيات، حيث ستلعب السعودية ضد مضيفتها الصين يوم 24، قبل أن تستضيف أستراليا يوم 29 من الشهر نفسه.

وفيما يخص نظام التصفيات النهائية، فإنه سيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم 2022، فيما ينتقل صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين إلى المرحلة الرابعة.

وفي المرحلة الرابعة، سيلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث في مباراة واحدة، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال.

وفي يونيو/ حزيران 2022، ستُقام المباراة الفاصلة بين المتأهل من آسيا، والمتأهل من قارة أخرى، لتحديد صاحب المقعد المونديالي.