الدوري الأميركي للمحترفين: صنز الى النهائي الثالث في تاريخه والأول منذ 1993

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لوس انجليس : بلغ فينيكس صنز الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1993 عندما تغلب على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 130 103 الأربعاء على ملعب "ستيبلز سنتر" في لوس أنجليس في المباراة السادسة للدور نصف النهائي (نهائي المنطقة الغربية).

وهو الفوز الرابع لصنز على كليبرز وعوض به خسارته على أرضه في المباراة الخامسة الإثنين 102 116 محققا فوزه الثاني على القطب الثاني لمدينة لوس أنجليس بعد الأول في المباراة الرابعة 84 80، فأضافهما إلى انتصاريه على أرضه في المباراتين الأولى 120 114 والثانية 104 103.

وتأهل فينيكس صنز إلى الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه في سعيه إلى اللقب الأول بعدما خسر أمام بوسطن سلتيكس 2 4 عام 1976 وشيكاغو بولز ونجمه مايكل جوردان بالنتيجة ذاتها قبل 28 عاما وتحديدا 1993.

وضرب فينيكس صنز موعدا في الدور النهائي مع اتلانتا هوكس أو ميلووكي باكس اللذين يلتقيان مساء اليوم في المباراة الخامسة والنتيجة 2 2.

ويدين فينيكس بفوزه إلى نجمه كريس بول صاحب 41 نقطة بينها أربع نقاط قبل ثمانية دقائق نهاية المباراة كانت بمثابة ضربة قاضية لكليبرز.

وتميزت المباراة بالندية منذ البداية وحسم صنز ربعها الأول بفارق أربع نقاط (33 29)، قبل أن يوسعه غلى تسع نقاط في الشوط الأول (66 57) بعدما كسب الربع الثاني 33 28.

وواصل صنز أفضليته في الربع الثالث (31 26) مع محاولات لكليبرز مكنته من إدراك التعادل في إحدى فتراته، قبل أن يفرض سيطرته على الربع الأخير 33 20.

وساهم بول في الفوز أيضا بتمريراته الثماني الحاسمة مع أربع متابعات، وأضاف ديفن بوكر 22 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، جاي كراودر 19 نقطة مع خمس متابعات، وديأندريه أيتون 16 نقطة مع 17 متابعة.

في المقابل، لم ينفع كليبرز تألق ماركوس موريس صاحب 26 نقطة وتسع متابعات، والمخضرم بول جورج الذي سجل 21 نقطة مع تسع متابعات أيضا، وفشل بالتالي في تكرار سيناريو الدورين الأول والثاني عندما قلب تخلفه بالمباراتين الأولين

وقد نجح في تجنب هذا السيناريو الخميس في "ستايبلس سنتر"، ليكرر بذلك ما حققه في الدورين الأول ونصف النهائي حين خسر المباراتين الأوليين ضد دالاس مافريكس ويوتا جاز قبل أن يفوز بالثالثة في طريقه لحسم السلسلتين 4 3 و4 2 توالياً.