شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يسافر من إسبانيا إلى معسكر فرنسا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه غدا الجمعة منتخب مصر لكرة اليد من إسبانيا إلى معسكر فى فرنسا بعد إحتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى اختتمت الثلاثاء استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ونجح المنتخب فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين فى فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك فى الأولمبياد، والتى ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين فى مصر جاهزين للسفر حال حدوث أى أمر طارئ.