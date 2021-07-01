شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو مستمر مع الاسماعيلى بالموسم الجديد بعد طفرة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على الابقاء على النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش فى الموسم الجديد، بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب منذ تولية المسئولية.

وكان شيلونجو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الصفراء فلم يسجل أهدافاً فترة طويلة وصلت لـ 12 مباراة بينما نجح فى تسجيل 5 أهداف فى 5 مباريات مع قدوم إيهاب جلال ليحجز مكاناً أساسياً فى خط هجوم الاسماعيلى.

ولعب الإسماعيلى خلال هذه الفترة 11 مباراة منها لقاء بكأس مصر، حيث فاز فى 8 وخسر 3 وسجل لاعبوه 21 هدفًا ومنى مرماه 11 هدفًا، وكلين شيت فى 3 لقاءات خلال 100 يوم تولى فيها إيهاب جلال مسئولية تدريب الدراويش.

في شأن أخر، يغيب “محمد هاشم” قلب دفاع الإسماعيلى عن مواجهة الاتحاد السكندرى، والمقرر لها 5 يوليو المقبل باستاد الإسماعيلية بسبب الإيقاف، جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الانذار الثالث فى لقاء سموحة بالجولة الماضية والذى انتهى بانتصار الفريق بثلاثة أهداف دون رد، وتعادل فريق الإسماعيلى مع المنتخب الفلسطينى الأوليمبى سلبيا خلال المواجهة الودية التى جمعتهما على ملعب الإسماعيلية الرئيسى.

المباراة شهدت إشراك مجموعة من الناشئين المميزين بالاسماعيلى إضافة للاعبين الذين لم يشاركوا ضمن صفوف الفريق خلال المباريات الأخيرة من أجل تكوين صف ثان من اللاعبين تحسبا لتعرض أى من العناصر الأساسية للغياب ومن أجل تجهيز كافة عناصر الفريق.