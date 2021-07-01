شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوثق عقوبات فرجانى ساسى فى مذكرة رسمية أرسلها لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادي الزمالك في اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب الفريق، الذي رفض العودة للانتظام في تدريبات الزمالك بداعي انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضي.

وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التي تم توقيعها على فرجاني ساسي مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها في فترة انقطاعه عن التدريبات ، والتي امتدت من يوم 17 يونيو الماضي ، وذلك بعدما أبلغ محامي ساسي إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجاني ساسي وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولي وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالي والبالغة نحو 450 ألف يورو.

من جانبه أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أن محامى التونسى فرجانى ساسى أبلغنا بعدم عودة اللاعب إلى مصر مرة أخرى وانتهاء علاقته بالزمالك.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك : "محامى الزمالك كلم محامى التونسى فرجانى ساسى من 4 أيام، والأخير أبلغه أن ساسى لن يعود وعقده انتهى وعلاقته انتهت بالزمالك".

وأضاف رئيس الزمالك: "سنتعامل مع ملف فرجانى ساسى بالشكل القانوني الذى يحافظ على حقوق نادى الزمالك، وساسي ليس له مستحقات متأخرة لأنها تم خصمها للضرائب والإيقافات وتطبيق اللائحة المالية عليه".

وأوضح: "الزمالك يلعب بدون فرجانى منذ شهر ونصف ونقدم نتائج عظيمة لأن النادى لا يقف على أي لاعب مهما كان حجمه، وقائمة الزمالك بها لاعبون كبار ونمتلك العديد من البدائل لفرجانى ساسى".

وتابع: "سيكون هناك جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون لمناقشة كل طلباته وتلبية ما يريده من صفقات، وإعادة اللاعبين المعارين الذين تألقوا بشكل لافت مع أندية الدورى وفقل لرؤية الجهاز الفني".

وأضاف حسين لبيب: "تجديد عقود اللاعبين من أهم أهداف اللجنة في الوقت الحالي بجانب التدعيمات التي يحتاجها المدير الفني".