شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراقبين فى مباراة الأهلي و بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تعيين ثلاثة مراقبين في مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة 27 من عمر الدورى الممتاز .

وتقرر تعيين مراقب أمني في مباراة الأهلي وبيراميدز ورفض تواجد أى شخص ليس له صفة في أرض الملعب، كما تقرر تعيين مراقب حكام و مراقب مسابقات .

يخطط الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى للعودة إلى طريقة لعبه المعتادة فى اللعب بثنائى ارتكاز فى وسط الملعب فى مباراته ضد بيراميدز غدا الخميس فى الجولة 27 من عمر الدورى الممتاز، بدلا من اللعب بثلاثى فى وسط الملعب، كما حدث فى مباراتى الترجى التونسى بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويفكر موسيمانى فى الاحتفاظ بحمدى فتحى على دكة البدلاء مع الاعتماد على الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج فى وسط الملعب على أن يلعب بثلاثى أمامهم وقد يتم الاعتماد على كل من محمد مجدى أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وفى الأمام محمد شريف بقيادة الهجوم.