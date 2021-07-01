شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بن شرقى و ساسى "محيرين" الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى فرجانى ساسى و أشرف بن شرقى، محترفا نادى الزمالك يزيدا حيرة الجماهير الزملكاوية يوما بعد يوم فى ظل عدم الاستقرار على التجديد للقلعة البيضاء حتى الآن،هذا وأن كان بن شرقى مازال متبقيا فى عقده مع الفريق الأبيض الموسم المقبل.

تأتى حيرة الزملكاوية فى ظل ارتباط الجماهير بكلاالثنائى لما حققوه للفريق الأبيض خلال فترة تواجدهم بما يتمتعون به من خبرات و فنيات عالية .

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن اقتراب الدولي التونسي فرجاني ساسي من الاعلان عن النادي الذي سينضم له في الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وكشف مصدر مقرب من فرجاني ساسي عن إعلان اللاعب لناديه الجديد عقب 30 يونيو الجاري والموافق غدا الأربعاء باعتبار أن عقده مع الزمالك ينتهي في هذا التوقيت وفقا لتصريحات وكيله.

فيما أكد محمد الإتربي، نائب رئيس لجنة الزمالك، أن المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، مستمر في الفترة المقبلة ولن يرحل، مضيفا: "بن شرقي سيجدد تعاقده وبدأنا بالفعل الحديث والتفاوض مع اللاعب لتجديد التعاقد معه".

وأوضح الإتربي فى تصريحات تليفزيونية أن اللجنة ستبدأ التفاوض مع أشرف بن شرقي من أجل تجديد تعاقده، لافتا إلى أن الزمالك يعتمد بشكل كبير على الإعلانات فى تجديد تعاقدات اللاعبين، لافتا إلى أن قيمة التبرعات من جماهير الزمالك تخطت 6 ملايين جنيه.

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى "بن شرقى وساسى" فى الصور التالية..