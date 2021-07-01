شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ثورة 30 يونيو غيرت مصير الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن المهرجان الرياضى الأول الذى تشهده العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة فى إطار الاحتفال بثورة 30 يونيو، يتم بالتعاون مع اتحاد الدراجات والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بجانب فريق الكشافة بوزارة الرياضة لتوصيل رسالة للمصريين اللقاء الضوء على مصر العاصمة الجديدة.

وقال صبحى، فى تصريحات خاصة، إن ثورة يونيو غيرت مصير الدولة المصرية وأصبحنا فخورين بمصر من حيث التنمية فى كل المجالات الشبابى والرياضى والاقتصادى والزراعى والصناعى والتجارى.

وأضاف وزير الرياضة أن ذكرى ثورة يونيو ذكرى كبرى وفرصة لنطلع الشباب المصرى على العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة التى شهدت تطورا كبيرا وطفرة تشهدها الدولة باكملها.

ووجه صبحى رسالة إلى الشباب المصرى قائلا: "لابد أن تعرف أن بلدك لها دور كبير بفضل توجيهات الرئيس من تطور غير مسبوق فلابد من الاعتزاز والفخر والاستعداد للمشاركة فى التطور من الاجتهاد فى العمل والبحث عن المشاركة فى الفرص التى تتوفر لهم".