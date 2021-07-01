شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بانتصاراته القارية فى مواجهة بيراميدز "الجريح".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي لمنافسات مسابقة الدوري العام عندما يواجه بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الخميس على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، بعد غياب طويل قارب على الـ50 يوما لاتشغال الفريق الأحمر بخوض مبارياته في الدور ربع النهائي ونصف نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك السوبر الإفريقي.

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحم المركز الثالث برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة، بينما يحتل بيراميدز المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ومازال لديه 4 لقاءات مؤجلة.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة، والتي يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات تحفيزية ومحاضرات فنية مع اللاعبين مع اللاعبين للتحدث فيها عن أهمية مباراة بيراميدز، وعن أهمية البدايات بشأن مباريات الدوري بعد الغياب الطويل عن المشاركات المحلية، لتكون حافز للاعبين على حصد الفوز في كل المباريات المتبقية للفريق الأحمر لضمان الحفاظ على اللقب الذي توج به في آخر 5 نسخ.

ويرغب موسيماني في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز تحت قيادته حيث واجه بيراميدز في مباراتين منذ توليه مسئولية تدريب الأهلي وتعادل في المباراتين سلبيا، ويرغب في تحقيق الفوز الأول على الفريق السماوي في موقعة اليوم، باعتبارها فاصلة في مشوار الأهلي نحو الحفاظ على لقب الدوري.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وبدر بانون وياسر إبراهيم وعلي معلول في الدفاع واليو ديانج وعمر السولية وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

في المقابل، يتطلع فريق بيراميدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي وغسل أحزانه القارية بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الرجاء المغربي، بخلاف نتائجه غير الجيدة في مسابقة الدوري في الموسم الحالي بعد ابتعاده عن المربع الذهبي.

كما يحاول فريق بيراميدز تقديم نتيجة قوية في أول ظهور تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، والذي استلم القيادة الفنية خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا، والذي لم يحقق نتائج جيدة مع الفريق الفيومي سواء في الدوري أو الكأس.

وعمل جونياس على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية السريعة التي سيطبقها في مباراة الليلة ضد الأهلي في ظل صعوبة نقل فكره التدريبي للاعبين خلال تدريبين فقط سبقا التحضير لمباراة الأهلي، مع العمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والتي تراجعت بسبب الإخفاق الإفريقي والنتائج غير المقبولة بالدوري رغم امتلاكه لاعبين على أعلى مستوى فني.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به بيراميدز مكون من، أحمد الشناوي في حراسة المرى وأحمد فتحي وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد حمدي في الدفاع، ونبيل عماد دونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد في الوسط وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وإبريك تراوري في الهجوم.