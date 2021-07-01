المنتخب الأولمبي: مطمئنون لتقديم موعد نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي، أن هناك حالة اطمئنان لدى الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بشأن تقديم موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في بطولة الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها يوم 23 من شهر يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويعيش المنتخب الأولمبي أزمة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تعارض موعد سفر البعثة إلى طوكيو (16 يوليو) مع خوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر راديو "أون سبورت"، قال عبد العزيز: "حجزنا موعد للسفر يوم 16 يوليو بشكل احتياطي، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة يعكف على ترتيب أمر الطائرة الخاصة لنقل اللاعبين إلى طوكيو".

وتابع: "الأمور ستتضح خلال الساعات القليلة المقبلة، نعلم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يدرس تقديم موعد نهائي أبطال أفريقيا، ولدينا أمل في حسم هذا الأمر".

وعن التنسيق بين اتحاد الكرة المصري والجنوب أفريقي بشأن موعد النهائي، أجاب: "يخيل لي أن اللجنة الثلاثية نسقت بالفعل مع الجانب الجنوب أفريقي.. لدينا طمأنينة بشأن الأمر".

وبسؤاله عن اعتذار محمد صلاح ومصطفى محمد الرسمي عن المشاركة في البطولة بسبب أنديتهم، قال: "شخصيًا، لا أعلم أي شئ عن اعتذارهم حتى هذه الساعة، ولا صحة لما تردد حول سفر شوقي غريب (مدرب المنتخب) إلى تركيا".

جدير بالذكر أن الساعات القليلة الماضية شهدت تواصل بين الأهلي والمنتخب الأولمبي للتنسيق بشأن موعد وكيفية انضمام لاعبي الفريق الأحمر إلى بعثة الفراعنة التي ستشارك في بطولة الالعاب الأولمبية بطوكيو.