العريان: ننتظر الموافقة على تأجيل سفر بعثة الأولمبي.. وبديل لحل أزمة لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، أنه تم مخاطبة الأولمبية الدولية لتأجيل سفر البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو إلى يوم 18 بدلا من 16 يوليو الجاري، كما تحدث عن احتمالية تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي من المغرب إلى طوكيو مباشرة.

ويشارك المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب في بطولة الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها يوم 23 من شهر يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.

ويعيش المنتخب الأولمبي أزمة خلال الفترة الأخيرة، بسبب تعارض موعد سفر البعثة إلى طوكيو (16 يوليو) مع خوض الأهلي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمقرر لها يوم 17 يوليو الجاري في المغرب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "كيك أوف" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال العريان: "نحن على تواصل دائم مع اتحاد الكرة وشوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي بشأن موعد سفر البعثة إلى طوكيو".

وأضاف: "غريب جهز قائمة المنتخب بالكامل وكل الخيارات المتاحة، وننتظر موافقة اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للأولمبياد على تأجيل السفر إلى 18 يوليو والوصول يوم 19 بدلا من السفر يوم 16 من الشهر ذاته".

وتابع: "ننتظر صدور القرار اليوم الخميس أو غدًا على أقصى تقدير، وأعتقد أن هناك اتجاه للموافقة".

وبسؤاله عن إمكانية تجهيز طائرة خاصة لنقل لاعبي الأهلي من المغرب إلى طوكيو مباشرة -في حال تم رفض تأجيل موعد السفر-، أجاب: "هناك إمكانية بكل تأكيد، تم مناقشة الأمر مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، ونحن كلجنة أولمبية أجلنا حسم بعض الأمور لحين صدور القرار النهائي ثم دراسة الموقف مع اتحاد الكرة".

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في الأولمبياد سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي غدًا الجمعة.