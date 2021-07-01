عاجل | السعودية تصطدم بمنتخب عمان في مجموعة الموت بتصفيات كأس العالم 2022

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة أمام سنغافورة بتصفيات كأس العالم 2022 - صور AFP سحبت صباح اليوم قرعة المرحلة الثالثة والاخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2022، وشهدت اصطدام المنتخب السعودي بشقيقه المنتخب العماني في المجموعة الثانية التي ستحمل لقب مجموعة الموت. ويتواجد بجوار السعودية الثنائي القوي اليابان واستراليا، بالاضافة الى منتخب فيتنام للمتطور. والتالي فرق المجموعة الثانية: • اليابان ‏• أستراليا • السعودية ‏• الصين ‏• عُمان ‏• فيتنام

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