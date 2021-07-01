مشاهدة قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا في بث مباشر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة قرعة تصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، اليوم الخميس 1-7-2021.

يحين موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات أمم آسيا 2023، الموافق 1 يوليو بدلا من 24 يونيو 2021، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بث فعاليات قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات، في نقل مباشر، دون الاستعانة بأي قناة فضائية لنقل الحدث.

وغالبًا ما تقام قرعة تصفيات المونديال في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت الشرق الاوسط.

وتأهلت منتخبات الصين المضيفة وسوريا وأستراليا والسعودية والامارات واليابان وإيران وسلطنة عمان والعراق وفيتنام وقطر ولبنان وكوريا الجنوبية، إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بعد احتلال بعضهم للمراكز الأولى في دور مجموعات تصفيات المرحلة الثانية، واحتلال 4 آخرين للمراكز الثانية بفارق الأهداف والنقاط عن منتخبات أخرى.

يحتل المنتخب الياباني المركز الأول عن قارة آسيا في التصنيف الاستثنائي الصادر عن الفيفا منتصف الشهر الجاري، ويليه منتخب إيران ثم أستراليا وكوريا الجنوبية.

واحتل منتخب السعودية المركز السادس على مستوى آسيا حسب الفيفا، ما يجعله يتصدر المنتخبات العربية (آسيويًا)، وتلى المنتخب السعودي جاره الإماراتي باحتلال المركز السابع على الصعيد الآسيوي، ثم منتخب العراق في المركز الثامن، ثم منتخب الصين في المركز التاسع، ثم منتخب سلطنة عمان وسوريا في المركزين العاشر وال11.

وسيستخدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذلك التصنيف الاستثنائي للفيفا، والذي صدر يوم الجمعة 18 يونيو، من أجل توزيع المنتخبات المذكورة على مجموعتين في المرحلة الثالثة والنهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الصفراء.

وستضم مجموعة 6 منتخبات وأخرى ستضم 7 منتخبات، ومن بينهم منتخب قطر الذي لن تحتسب نتائجه بشكل فعلي في نهاية التصفيات بما أنه منظم مونديال 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، وللمرة الثانية في تاريخ قارة آسيا بعد كوريا واليابان 2002.

نتائج القرعة

تضم المجموعة الاولى اربعة منتخبات عربية، ما يجعل العرب في أسوأ الظروف يضمنون المقعد الثالث المؤهل للمرحلة الرابعة، والشيء نفسه يخص المجموعة الثانية بسبب تواجد السعودية وعمان.

المجموعة الاولى

ايران

كوريا الجنوبية

الامارات

العراق

سوريا

لبنان

المجموعة الثانية

اليابان

أستراليا

السعودية

الصين

عمان

فيتنام