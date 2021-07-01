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سحبت صباح اليوم الخميس الموافق الاول من يوليو قرعة المرحلة الثالثة والاخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وأسفرت عن وقوع 4 منتخبات عربية في مجموعة واحدة.
وستتنافس منتخبات العراق والامارات ولبنان وسوريا مع منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في المجموعة الأولى، على بطاقتي الصعود المباشر إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وفي أسوأ الحالات، إذا ما تصدرت إيران وكوريا الجنوبية المجموعة، سيضمن العرب التواجد في المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا، حيث سينتقل أفضل ثالث المجموعة لمواجهة ثالث المجموعة الثانية، والفائز منهما سيلاقي رابع تصفيات أميركا الشمالية.
إليكم فرق المجموعة الأولى:
• إيران
• كوريا الجنوبية
• الإمارات
• العراق
• سوريا
• لبنان
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 4 منتخبات عربية في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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