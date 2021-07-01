موعد مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2021.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أمريكا 2021 مع القنوات الناقلة والمعلق ضمن منافسات اليوم الأول من دور ربع النهائي.

تُقام مباراة البرازيل وتشيلي على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل، وبدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

ويحين موعد مباراة البرازيل وتشيلي، يوم السبت 3 يوليو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 02:00 بتوقيت مصر، 03:00 بتوقيت السعودية، 04:00 صباحًا بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة البرازيل وتشيلي في بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

تاريخ مواجهات البرازيل وتشيلي في كوبا أمريكا

حفل دفتر المواجهات المباشرة بين البرازيل وتشيلي بـ 21 مباراة في بطولة كوبا أمريكا فقط، حيث سجلت أول 11 مباراة بين المنتخبين ضمن البطولة الأعرق في القارة اللاتينية.

والبداية كانت في كوبا أمريكا نسخة 1916، وانتهى اللقاء حينها بالتعادل الإيجابي (1-1)، قبل أن تسجل البرازيل 3 انتصارات متتالية على تشيلي في ثلاثة نسخ 1917، 1919، و1920، وبنتائج (5-0)، (6-0)، و(1-0).

وتعادل المنتخبان من جديد بنتيجة (1-1) في كوبا أمريكا 1922، وعادت البرازيل بعدها لتحقق 6 انتصارات متتالية على المنتخب التشيلي وذلك في النسخ التالية: 1937، 1942، 1945، 1946، 1949، و1953.

ونجح منتخب تشيلي في تحقيق الفوز الأول على المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا نسخة 1956 بنتيجة (4-1)، ولكن ثأر السيليساو سريعًا بتحقيق الانتصار العاشر والحادي عشر في نسختي 1957، و1959.

استمر بعد ذلك غياب المواجهات المباشرة بين البرازيل وتشيلي ببطولة كوبا أمريكا لمدة 19 عامًا، وفي نسخة 1987 تقابلا من جديد وتمكن ذا ريد وان من تحقيق الانتصار بنتيجة (4-0).

وتواجه منتخب البرازيل وتشيلي للمرة الـ15 في بطولة كوبا أمريكا نسخة 1991، وفاز راقصو السامبا بهدفين نظيفين، بينما سجل المنتخب التشيلي انتصاره الثالث في تاريخ المواجهات المباشرة بنسخة 1993، وبنتيجة (3-2).

وفي كوبا أمريكا 1999 و2004، تمكن منتخب البرازيل من تحقيق الفوز على تشيلي بنفس النتيجة (1-0).

وشهدت بطولة كوبا أمريكا 2007 آخر مواجهات البرازيل أمام تشيلي، حيث تواجها في دور المجموعات وفازت السامبا (3-0)، وتقابل من جديد في نفس النسخة.