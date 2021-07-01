شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الأهلى يلدغ الترجى بهدف الحاوي ويتوج بالأميرة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل وليد سليمان أغلى أهدافه للأهلى في بطولة أفريقيا 2012، وذلك في إياب نهائي دوري الأبطال 2012 برادس أمام الترجي التونسي، وتعادل الفريقان بالإسكندرية 1/1 بينما فاز الأحمر فى رادس بهدفين مقابل هدف، ليصبح مجموع الأهداف 3 / 2 لصالح الأحمر ليتوج ببطولة دورى أبطال افريقيا.

بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2012 من أهم واصعب البطولات الأفريقية التى حصل عليها المارد الأحمر نظرا لأنها تحققت خارج الديار المصرية وبعد تحقيق نتيجة سلبية فى الذهاب بالقاهرة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

شارك الأهلى فى المجموعة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا فى مجموعة تضم الزمالك ومازيمبى الكونغولى وتشيلسى الغانى ونجح فى احتلال قمة القمة برصيد 11 نقطة ليتأهل للدور نصف النهائى .

واجه الأهلى فريق صانشاين ستارز النيجيرى فى الدور قبل النهائى للبطولة الأفريقية واستطاع تحقيق التعادل الإيجابى 3-3 بالعاصمة النيجيرية لاجوس ، قبل أن يعود ويفوز عليه بهدف مقابل للاشئ بالقاهرة ليصعد لنهائى البطولة .

وقع الأهلى امام الترجى التونسى فى نهائى البطولة ونجح الأخير فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله فى مباراة الذهاب أحرز الهدف للمارد الاحمر السيد حمدى وظن البعض أن البطولة ستذهب إلى تونس فى تلك المرة .