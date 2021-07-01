شكرا لقرائتكم خبر عن مودي ينافس أحمد أيمن منصور لتدعيم دفاع الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التعاقد مع مدافع سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يرغب كارتيرون في توفير عدد كبير من المدافعين داخل الفريق نظرا لظروف الإيقاف والاصابة التي يتعرض لها الثلاثي محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني طوال الموسم الحالي مما وضع الفريق في مواقف صعبة.

كما أكد كارتيرون لإدارة النادي أن محمود علاء يرغب في الاحتراف الخارجي وهو الأمر الذي يؤثر عليه داخل الملعب ولابد من توفير بديلا له تحسبا لرحيله في أي وقت للاحتراف، بخلاف عدم قناعة المدير الفني الفرنسي بامكانيات محمد عبد الغني لكثرة أخطاءه في المباريات المهمة في الموسم.

ودخل أكثر من مدافع مصري ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الدفاع الأبيض في مقدمتهم احمد ايمن منصور مدافع فريق بيراميدز والذي يعتبر الاختيار الأول لدي كارتيرون وإدارة الزمالك نظرا لصغر سنه بخلاف انه من ناشئين الزمالك وهو ما يجعل انتماءه للنادي وليس للمقابل المادي، فيما جاء في المرتبة الثانية احمد عبد العزيز مودي مدافع مصر المقاصة والذي دخل ضمن قائمة الترشيحات ليكون بديل استراتيجي في ظل امتلاكه خبرات داخل الدوري المصري بخلاف أن عقده مع المقاصة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، أى انه سينضم في صفقة انتقال حر وهو ما يجعل حظوظه متوفرة في الانضمام للزمالك.