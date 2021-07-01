مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تقام اليوم الخميس 1 يوليو/ تموز 2021، عدة مباريات عربية مرتقبة، أبرزها على صعيد الدوريات المصري والجزائري والعراقي.



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز مساء الخميس، على ملعب السلام بالقاهرة في ضيافة "الأحمر" بالدوري المصري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرة، بتعليق الثنائي مدحت شلبي وبلال علام.

في الدوري الجزائري، يلتقي وفاق سطيف مع نظيره شباب قسنطينية في الجولة 28 من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تنقلها القناة الجزائرية على الهواء مباشرة

تنطلق مباراة شبيبة الساورة مع شبيبة القبائل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تنقل القناة الجزائرية المباراة على الهواء مباشرة

وفي قمة الدوري العراقي وتحديدا الجولة 34، يواجه المتصدر القوة الجوية نظيره الوصيف الشرطة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل قناة الشباب الرياضية المباراة على الهواء مباشرة "Al Shabab Sport 1 HD".