ويمبلدون: ديوكوفيتش بسهولة إلى الدور الثالث

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





لندن : لم يجد الصربي المُصنّف أول نوفاك ديوكوفيتش صعوبة في بلوغ الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربعة الكبرى، بفوزه على وصيفه في العام 2018 الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 6 3، 6 3، 6 3 الأربعاء في مباراة شهدت المزيد من الانزلاقات.

ويسعى ديوكوفيتش (34 عامًا) للفوز بلقبه العشرين في الغراند سلام هذا العام ومعادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال، بعد تتويجه بأستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية.

وانزلق ديوكوفيتش أقله خمس مرات على الملعب الرئيسي "سنتر كورت"، بعد يومٍ من انسحاب الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس من مباراتها في الدور الأول إثر تعرضها لاصابة بسبب الانزلاق، في حادثة مماثلة تعرض لها الفرنسي أدريان مانارينو أجبرته ايضًا على الانسحاب أمام فيدرر عندما كانا متعادلين 2 2 قبل مجموعة حاسمة.

أرضية زلقة

وقال ديوكوفيتش المتوج خمس مرات في ويمبلدون "لدي علاقة جيدة مع الجمهور. يبدو أيضًا انه لدي علاقة جيدة مع العشب. لا أتذكر انني وقعت بهذا القدر في أول مباراتين لي في ويمبلدون سابقًا".

ويشتكي العديد من اللاعبين من الارض الزلقة هذا العام فيما دافع المنظمون عن الارضية.

ولم يتعرّض "دجوكر" لاي فرصة كسر على إرساله وارتكب فقط ستة أخطاء مباشرة.

وقال الصربي المتوج عامي 2018 و2019 قبل إلغاء البطولة العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا "أنا سعيد بأدائي. كيفن لاعب رائع وخطير على الارضية السريعة والعشب".

وأضاف "فزت بثلاث مجموعات نظيفة ولكن كسر واحد في كل مجموعة كان كافيًا، وفي التبادلات الطويلة كانت لدي فرصة افضل. من غير السهل مواجهته، خاصة لاعب لديه ارسال مثله".

اللقاءات المقبلة

ويلتقي الصربي تاليًا مع الايطالي أندرياس سيبي او الأميركي المتأهل من التصفيات دنيس كودلا.

كما بلغ الايطالي ماتيو بيريتيني المصنف تاسعًا عالميًا الدور الثالث بفوزه على الارجنتيني غيدو بيا 6-4، 3-6، 6-4، 6-صفر.

ويعتبر بيريتيني أحد أبرز المرشحين لمنافسة ديوكوفيتش على اللقب في ظل غياب العديد من المصنفين وخروج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وصيف الصربي في رولان غاروس من الدور الاول بطريقة مفاجئة.

واستعد بيريتيني بأفضل طريقة لويمبلدون بتتويجه الاسبوع الماضي بلقب دورة كوينز على الملاعب العشبية ايضًا ليتوج بلقبه الاول على العشب.

وأطاح الياباني يوشيهيتو نيشيوكا برجل الارسالات الساحقة الاميركي جون إسنر في مباراة مثيرة 7-6 (7/8)، 2-6، 6-3، 6-7 (3/7)، 6-4، وتغلب مواطن الاول كي نيشيكوري على الاسترالي أليكسي بوبيرين 6-4، 6-4، 6-4 ليحقق فوزه المئة في البطولات الكبرى.

وبعد أن توقفت المباراة الثلاثاء بسبب تساقط الامطار عندما كانت النتيجة 3-3 في المجموعة الخامسة، تمكن كيريوس من تخطي عقبة الفرنسي أوغو أومبير بعد ثلاث ساعات و26 دقيقة بنتيجة 6-4، 4-6، 3-6، 6-1، 9-7.

وقال كيريوس المصنف 60 عالميًا بعد اللقاء "هذا ليس بالسيء بالنسبة لشخص يلعب التنس بدوام جزئي" حيث شارك في بطولة خارج ارضه للمرة الاولى منذ استراليا المفتوحة 2020.

وهذا الفوز الاول لكيريوس منذ استراليا المفتوحة مطلع هذا العام عندما أخرج ايضًا اومبير من البطولة.

وقال الاسترالي الذي بلغ ربع النهائي في ويمبلدون عام 2014 في اولى مشاركاته "أوغو شاب مذهل وكنت أدرك اني لست المرشح للفوز".

وتابع "كان من السهل ان اقف عن الاريكة في كانبيرا لان ويمبلدون هي احدى بطولاتي المفضلة وسمعت انه سيكون هناك جماهير. لذا قرار المجيء الى هنا كان سهلا".

عانى كيريوس بدوره من سقوط في الشوط الثالث عشر من المجموعة الاخيرة عندما التوت ركبته. وسُمع وهو يقول الثلاثاء ان الملعب "رقم 1" حيث هو "أضحوكة".

وجاء في بيان لنادي عموم إنكلترا "تم إعداد الملاعب العشبية بنفس المعايير الدقيقة تمامًا كما في السنوات السابقة".

وتابع "كانت الظروف الجوية في اليومين الاولين هي الأكثر رطوبة التي شهدناها منذ قرابة عقد من الزمن، ما تطلب إغلاق السقف في الملعب الرئيسي والملعب رقم 1 لفترات طويلة... هذا في وقت يكون فيه العشب في أكثر حالاته خصوبة وخضرة، ما ينتج رطوبة إضافية على ارضية طبيعية".

80 مباراة

على الجدول، هناك 80 مباراة في الفردي يوم الاربعاء.

لدى السيدات، بلغت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة خامسة عالميًا الدور الثالث بفوزها على البليجكية أليسون فان أويتفانك 6-3، 2-6، 6-3.

وخرجت الكندية بيانكا أندرييسكو المصنفة خامسة في البطولة امام الفرنسية أليز كورنيه بسقوطها 6-2، 6-1.

ولم تحقق اندرييسكو حاملة لقب الولايات المتحدة المفتوحة 2019، اي فوز في ويمبلدون منذ سقوطها في الدور الاول في العام 2017 بعدما تأهلت من التصفيات.

كما تأهلت الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا وصيفة رولان غاروس 2021 بفوها على الرومانية أنا بوغدان 6-2، 6-2.